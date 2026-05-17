Tragico incidente in autostrada nella notte | Bmw si infila sotto un camion morto un ragazzo di 22 anni

Nella notte si è verificato un incidente grave lungo l’autostrada A1 tra Milano e Napoli, coinvolgendo una vettura BMW e un camion. La vettura si è infilata sotto il veicolo pesante, causando la morte di un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui