Tragico incidente in autostrada nella notte | Bmw si infila sotto un camion morto un ragazzo di 22 anni
Nella notte si è verificato un incidente grave lungo l’autostrada A1 tra Milano e Napoli, coinvolgendo una vettura BMW e un camion. La vettura si è infilata sotto il veicolo pesante, causando la morte di un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
Un tragico schianto nella notte è costato la vita a un giovane di 22 anni lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli. L'incidente, che ha visto il coinvolgimento complessivo di sei veicoli, si è verificato intorno alle 2, nella notte tra sabato e domenica, nel tratto compreso nel territorio comunale di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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