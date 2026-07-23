tragedia nel cantiere della super 36 muore operaio di ventisette anni era nella galleria monte piazzo

Un operaio di 27 anni è morto questa notte in un incidente nel cantiere della Super 36, all’interno della galleria Monte Piazzo. L’uomo, originario del Camerun, lavorava nel sito quando è rimasto coinvolto in un incidente che ha causato la sua morte. La sua presenza nel cantiere era nota tra i colleghi, e si trovava sul luogo di lavoro al momento dell’incidente.

"Stanotte è morto sul lavoro un ragazzo che abbiamo conosciuto nel nostro Cas. Si chiamava Silvester, aveva 27 anni ed era arrivato dal Camerun. Aveva fatto quello che da anni sentiamo ripetere come condizione per essere accettati: lavorare, integrarsi, non dare fastidio. Lo faceva davvero. Ogni giorno. Nelle gallerie, in uno di quei lavori pesanti, invisibili e pericolosi che troppo spesso vengono lasciati a chi ha meno possibilità di scegliere". Il ricordo commosso della comunità Il Gabbiano di Colico, è arrivato ieri al termine di una giornata che ha segnato l’ennesima tragica morte sul lavoro. Sylvester Tegang, operaio di 27 anni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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