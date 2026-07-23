Un bambino è morto ieri mattina nella piscina comunale di Monterotondo, durante una giornata tra le vacanze estive trascorse dai nonni. Si sta indagando sull’operato dell’animatore dei bambini e si ipotizza che il piccolo non indossasse i braccioli di sicurezza al momento dell’incidente. La famiglia, arrivata dal Lussemburgo, ha vissuto un momento di grande dolore. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le circostanze dell’accaduto.

Erano arrivati dal Lussemburgo da qualche giorno per trascorrere le vacanze estive dai nonni paterni. Una tragedia immensa ha stravolto la loro esistenza all’improvviso, ieri mattina, nella piscina comunale di Monterotondo. Sono i genitori del piccolo Alessandro, cinque anni, morto per un malore che gli accertamenti medico-legali dovranno ora definire mentre i carabinieri indagano per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità. Intanto però la cittadina alle porte di Roma è sotto choc, dopo aver già vissuto pochi giorni fa momenti di apprensione per l'incidente nella piscina del circolo sportivo «Reds Mezzaluna» di Mentana, dove otto bambini sono rimasti intossicati dal cloro e due di loro, di cinque e undici anni, sono tuttora ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Tragedia in piscina a Monterotondo, si indaga sull'animatore dei bambini. L'ipotesi: il piccolo morto non indossava i braccioli

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