Monterotondo un’altra tragedia in piscina | bimbo di 5 anni muore per un malore

Da ildifforme.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di cinque anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in piscina, intorno alle 11:00. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe immerso prima di sentirsi male e affogare. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La tragedia si è verificata in un impianto balneare nelle vicinanze di Roma.

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Il piccolo si sarebbe immerso intorno alle 11:00 e dopo aver accusato un malore sarebbe affogato. In corso gli accertamenti della dinamica Un dramma ha spezzato la quotidianità di una giornata in piscina a Monterotondo, alle porte di Roma. Unbambino di 5 anni è deceduto dopo aver accusato un malore in acqua. Secondo quanto emerso il piccolo si trovava in compagnia di circa 15 bambini e partecipavano tutti ad un centro estivo. Sul posto sono giunti prontamente i sanitari del 118 che hanno tentato tutte le manovre possibili per provare a salvare il piccolo. I soccorritori hanno da subito avviato lemanovre di rianimazionee sul luogo è giunto anche un elisoccorso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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