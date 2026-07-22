Un bambino di cinque anni è morto questa mattina in una piscina comunale a Monterotondo, vicino a Roma. Durante il centro estivo, mentre nuotava con altri circa quindici bambini, ha accusato un malore e si è immerso in acqua. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma il piccolo è stato dichiarato deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Tragedia alle porte di Roma, morto un bimbo in piscina. In mattinata odierna, 22 luglio, a Monterondo, presso la piscina comunale un bambino di 5 anni, mentre si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo, ha accusato un malore ed è andato sotto acqua. Choc tra i presenti. I soccorsi Immediate le manovre di rianimazione anche con l'ausilio dell'elisoccorso: i soccorritori purtroppo hanno dovuto decretare il decesso del piccolo. Cause e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento. il pm di turno Procura di Tivoli si sta portando sul posto per le proprie valutazioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo: il piccolo ha accusato un malore in acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore del centro estivo per aver colpito suo figlio, il prete difende il 24enne: «Bimbo complesso, a scuola ha l'assistente»Durante l’ultimo giorno del centro estivo, conosciuto come Grest, presso un oratorio in via Fabio Filzi, un padre ha denunciato un animatore per aver...

Bimba di 7 anni ha un malore improvviso in mare e muore durante il trasporto in elicottero, dramma a LicataUna bambina di 7 anni ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia a Marianello.

Temi più discussi: Mentana, fuga di cloro in piscina: bimbo di 5 anni in codice rosso; Fuga di cloro in una piscina vicino Roma, 8 intossicati: un bimbo di 5 anni in codice rosso in ospedale; Cloro dalla piscina a Mentana, 50 evacuati. Grave un bimbo; Una goccia di speranza per i bambini di Daikundi.

Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati e bimbo di 5 anni in codice rosso: è l’ennesimo incidente in pochi giorni x.com

Roma, esalazioni di cloro in piscina a Mentana: 50 evacuati, grave un bimbo di 5 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, esalazioni di cloro in piscina a Mentana: 50 evacuati, grave un bimbo di 5 anni ... tg24.sky.it

Mentana, fuga di cloro in piscina: bimbo di 5 anni in codice rossoAltri quattro bambini, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, e tre adulti sono stati ricoverati in codice giallo ... rainews.it