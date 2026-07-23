tragedia in italia bimba piccola muore folgorata davanti a nonni e fratellini

Notizia in breve

Una bambina di pochi anni è morta folgorata davanti ai nonni e ai fratellini in una casa tra il Vercellese e l’Alessandrino. L’incidente è avvenuto nel corso di un pomeriggio, causando un grave lutto alla famiglia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso, ma la piccola non è riuscita a salvarsi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.