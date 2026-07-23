Tragedia in Italia bimba piccola muore folgorata davanti a nonni e fratellini
Una bambina di pochi anni è morta folgorata davanti ai nonni e ai fratellini in una casa tra il Vercellese e l’Alessandrino. L’incidente è avvenuto nel corso di un pomeriggio, causando un grave lutto alla famiglia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso, ma la piccola non è riuscita a salvarsi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.
Una tragica fatalità ha sconvolto la tranquillità del territorio tra il Vercellese e l’Alessandrino, trasformando un pomeriggio in casa in un dramma familiare indescrivibile. Una bambina di 4 anni è morta in una casa a Motta de’ Conti, paese in provincia di Vercelli al confine con l’Alessandrino. Una tragedia improvvisa che ha lasciato sotto shock un’intera comunità e sulla quale ora le autorità competenti intendono fare piena luce per chiarire ogni singolo dettaglio della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Alessandria, la bimba, si trovava nell’abitazione dei nonni quando all’improvviso è rimasta folgorata da una scarica elettrica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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