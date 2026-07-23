Una bambina di 4 anni è morta folgorata dopo aver acceso la luce in casa dei nonni. L’incidente è avvenuto durante un pomeriggio, quando la bambina ha toccato un apparecchio elettrico collegato alla rete. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto una piccola comunità piemontese, lasciando dietro di sé dolore e numerosi interrogativi. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente domestico avvenuto all’interno dell’abitazione dei nonni. L’episodio si è verificato domenica scorsa, ma la notizia è emersa soltanto nelle ultime ore, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Il dramma si è consumato a Motta de’ Conti, nel Vercellese, al confine con la provincia di Alessandria. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava in casa insieme ai fratellini e ad altri familiari quando avrebbe cercato di accendere la luce di una stanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Bimba di 4 anni morta folgorata dopo aver acceso la luce: tragedia a casa dei nonni

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Bambina di 4 anni muore folgorata mentre accende la luce: tragedia nel Vercellese

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Bimba di 4 anni muore folgorata mentre era a casa dei nonni nel VercelleseUna bambina di 4 anni è deceduta dopo essere stata folgorata mentre si trovava nella casa dei nonni a Motta de’ Conti, nel Vercellese.

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