Bimba di 4 anni morta folgorata dopo aver acceso la luce | tragedia a casa dei nonni

Da caffeinamagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è morta folgorata dopo aver acceso la luce in casa dei nonni. L’incidente è avvenuto durante un pomeriggio, quando la bambina ha toccato un apparecchio elettrico collegato alla rete. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una tragedia improvvisa ha sconvolto una piccola comunità piemontese, lasciando dietro di sé dolore e numerosi interrogativi. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente domestico avvenuto all’interno dell’abitazione dei nonni. L’episodio si è verificato domenica scorsa, ma la notizia è emersa soltanto nelle ultime ore, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Il dramma si è consumato a Motta de’ Conti, nel Vercellese, al confine con la provincia di Alessandria. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava in casa insieme ai fratellini e ad altri familiari quando avrebbe cercato di accendere la luce di una stanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

bimba di 4 anni morta folgorata dopo aver acceso la luce tragedia a casa dei nonni
© Caffeinamagazine.it - Bimba di 4 anni morta folgorata dopo aver acceso la luce: tragedia a casa dei nonni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bambina di 4 anni muore folgorata mentre accende la luce: tragedia nel Vercellese

Video Bambina di 4 anni muore folgorata mentre accende la luce: tragedia nel Vercellese

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vercelli, bimba muore folgorata in casa dei nonni: investita da scarica elettrica mentre stava accendendo la luce

Bimba di 4 anni muore folgorata mentre era a casa dei nonni nel VercelleseUna bambina di 4 anni è deceduta dopo essere stata folgorata mentre si trovava nella casa dei nonni a Motta de’ Conti, nel Vercellese.

Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima: secondo caso in due giorni; Bimba di quattro anni annegata in piscina, indagato il padre; Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima; Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre.

bimba di bimba di 4 anniVercelli, bimba di 4 anni muore folgorata nella casa dei nonni: la tragedia mentre accendeva la luce di una stanzaUna bambina di 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata mentre stava accendendo la luce di una stanza. La forte scarica elettrica ... msn.com

bimba di bimba di 4 anniBimba di 4 anni morta folgorata a casa dei nonni: giallo sulle cause, forse dei fili scopertiUna bambina di 4 anni è morta dopo essere rimasta folgorata da una scarica elettrica in un'abitazione di Motta de' Conti, comune ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web