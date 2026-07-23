Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere stata folgorata mentre si trovava nella casa dei nonni a Motta de’ Conti, nel Vercellese. L’incidente è avvenuto in una abitazione situata al confine con l’Alessandrino. La piccola è stata trovata in condizioni critiche e non è stato possibile salvarla. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Tragico evento nel Vercellese. Una bambina di 4 anni è morta in una casa a Motta de' Conti, paese in provincia di Vercelli al confine con l'Alessandrino. Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Alessandria, la bimba, si trovava nell'abitazione dei nonni quando all'improvviso è rimasta folgorata da una scarica elettrica. I genitori non erano presenti in quel momento nell'abitazione ma solo i fratellini con i nonni. La piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato e non si è salvata, nonostante i tentativi dei medici. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimba di 4 anni muore folgorata mentre era a casa dei nonni nel Vercellese

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