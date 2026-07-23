Durante un incendio a San Cataldo, un vigile del fuoco è morto dopo aver avuto un malore mentre operava nell’intervento. Un altro collega è stato ricoverato in ospedale. L’incendio si è verificato in contrada Mimiani e ha coinvolto un’area vasta. La vittima lavorava presso il Comando provinciale di Caltanissetta. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, e non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nel Nisseno durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio. Un vigile del fuoco in servizio presso il Comando provinciale di Caltanissetta ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nell’intervento a contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo. Il malore durante le operazioni di soccorso. Il vigile del fuoco stava lavorando insieme alla squadra per domare il rogo quando ha accusato un improvviso malore. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Durante lo stesso intervento anche un altro pompiere si è sentito male. Il collega è stato assistito dal personale del 118 e successivamente trasportato all’ ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato affidato alle cure dei medici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia durante un incendio a San Cataldo: muore un vigile del fuoco, collega ricoverato

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Vigile del fuoco colto da malore, muore mentre spegne un incendio a San CataldoDurante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani a San Cataldo, un vigile del fuoco ha accusato un malore e si è accasciato.

Temi più discussi: San Cataldo, vigile del fuoco muore mentre spegne l'incendio; Tragedia a San Cataldo, Vigile del Fuoco perde la vita in servizio; Alessandro Marchì, ?vigile del fuoco muore mentre spegne un incendio in Sicilia: tra qualche mese sarebbe andato in pensione; Tragedia durante lo spegnimento di un incendio: muore un vigile del fuoco nel Nisseno.

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