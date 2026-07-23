Un padre dall’Austria ha espresso il suo dolore dopo la tragedia di Milano Marittima, dicendo: “Rivoglio solo Magdalena a casa”. Le sue parole riflettono il desiderio di riavere la figlia, coinvolta nell’incidente. La famiglia sta vivendo momenti di grande sofferenza, mentre le autorità continuano le indagini. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’evento o sull’identità della vittima.

Milano Marittima, 23 luglio 2026 – “L’unica cosa a cui penso ora è che rivoglio Magdalena a casa”. Sono parole che racchiudono un dolore impossibile da descrivere quelle pronunciate da Robert Kaiser, il 55enne di Villach, in Austria, padre della bambina di quattro ann i morta annegata sabato scorso nella piscina dell’ Hotel Continental di Milano Marittima. L’uomo, indagato per abbandono di minore e assistito dall’avvocato Simone Balzani, non vuole parlare dell’inchiesta. “Essere indagato è l’ultimo dei suoi pensieri”, spiega il legale. Devastato dalla perdita della figlia, è sempre stato molto collaborativo con gli investigatori e ha vissuto anche l’attesa dell’autopsia come un’ulteriore sofferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia di Milano Marittima, lo strazio del padre dall’Austria: “Rivoglio solo Magdalena a casa”

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