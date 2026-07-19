Bimba annegata in piscina a Milano Marittima indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamere
Il padre di una bambina di 4 anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di abbandono di minore. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo e sta valutando le circostanze dell’incidente, che sono state parzialmente riprese da telecamere di sorveglianza. La bambina, di nazionalità austriaca, è deceduta nell’hotel dove si trovava con la famiglia.
Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate, risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato da Magdalena era già troppo tardi. La tragedia è stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza., A quanto emerso, negli spezzoni di filmato si vedrebbe la bimba che va da sola verso la piscina, poi c'è una zona di buio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Bimba di 4 anni annegata in piscina di un hotel di Milano Marittima
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La morte della #bimba austrica di 4 anni, annegata nella #piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, è stata ripresa dalla videosorveglianza. Negli spezzoni si vede la piccola che va da sola verso la piscina, poi il soccorso di un medico, infine l'arrivo d x.com
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