Bimba annegata in piscina a Milano Marittima indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamere

Notizia in breve

Il padre di una bambina di 4 anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di abbandono di minore. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo e sta valutando le circostanze dell’incidente, che sono state parzialmente riprese da telecamere di sorveglianza. La bambina, di nazionalità austriaca, è deceduta nell’hotel dove si trovava con la famiglia.