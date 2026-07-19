Magdalena morta annegata in piscina a Milano Marittima il padre indagato | le telecamere ricostruiscono gli ultimi minuti

Notizia in breve

Una bambina di 8 anni è morta annegata in una piscina a Milano Marittima. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli ultimi minuti prima dell’incidente, mostrando la presenza del padre vicino alla bambina. La Procura ha aperto un fascicolo per abbandono di minore e ha iscritto il padre nel registro degli indagati. La famiglia stava per partire in Austria dopo le vacanze sulla Riviera romagnola.