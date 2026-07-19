Magdalena morta annegata in piscina a Milano Marittima il padre indagato | le telecamere ricostruiscono gli ultimi minuti
Una bambina di 8 anni è morta annegata in una piscina a Milano Marittima. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli ultimi minuti prima dell’incidente, mostrando la presenza del padre vicino alla bambina. La Procura ha aperto un fascicolo per abbandono di minore e ha iscritto il padre nel registro degli indagati. La famiglia stava per partire in Austria dopo le vacanze sulla Riviera romagnola.
La Procura di Ravenna apre il fascicolo per abbandono di minore. Doveva essere il giorno del rientro in Austria dopo le vacanze sulla Riviera romagnola. Invece, per Magdalena Kaiser, la bambina di 4 anni morta sabato nella piscina dell’Hotel Continental di Milano Marittima, resta soltanto l’attesa dell’autopsia disposta dalla Procura di Ravenna. Intanto l’inchiesta compie il primo passo decisivo: il padre della piccola, 56 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di abbandono di minore, mentre gli investigatori stanno ricostruendo ogni istante della tragedia attraverso le immagini della videosorveglianza. Le immagini della videosorveglianza al centro dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Bimba annegata in piscina, cosa è successo:il papà salito in stanza, il bagnino che non c'era
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Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate, risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. #ANSA x.com
Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate, risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. #ANSA facebook
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