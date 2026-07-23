Nella notte, i carabinieri hanno fermato un minorenne, fratello della vittima, sospettato di aver ucciso un ragazzo di 19 anni a Bari Sardo. L’omicidio è avvenuto ieri nel comune in provincia di Nuoro. La polizia ha identificato il sospettato e lo ha portato in caserma per ulteriori accertamenti. La scena del crimine è stata bonificata e le indagini continuano per chiarire i motivi dell’omicidio.

È il fratello della vittima, un minorenne, la persona fermata dai carabinieri in queste ore per l’omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto ieri a Bari Sardo, in provincia di Nuoro. Si tratta di uno dei primi tasselli investigativi per chiarire i contorni della tragedia. Concas con l’automobile aveva travolto una ragazza di 21 anni, ora ricoverata in ospedale, sorella dell’indagato. (ANSA FOTO) – Notizie.com La pista più accreditata sarebbe quella che riconduce il tragico episodio a una banale lite per vendetta causata dall’investimento di una 21enne che stava passeggiando, in compagnia del suo fidanzato e del fratello minore, vicino al campo sportivo comunale. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Tragedia a Bari Sardo, la svolta nella notte: fermato un minorenne per l’omicidio di Simone Concas

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Omicidio a Bari Sardo, fermato un minorenne per la morte del 19enne Simone ConcasUn minorenne è stato fermato in relazione all’omicidio di un ragazzo di 19 anni avvenuto a Bari Sardo.

19enne Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo aver investito la ex: fermato il fratello minore della ragazza - VIDEOUn ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Bari Sardo con due coltellate al torace e allo stomaco, dopo aver investito l’ex fidanzata.

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Omicidio di Bari Sardo, un 19enne investe l’ex fidanzata e viene ucciso a coltellate. Fermato il fratello minorenneIl ragazzo fermato sarebbe il fratello della 22enne gravemente ferita nell’Ogliastra. Simone Concas l’ha centrata con la sua auto e poi è fuggito a piedi, ma è stato raggiunto e accoltellato a morte. quotidiano.net

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