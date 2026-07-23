19enne Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo aver investito la ex | fermato il fratello minore della ragazza - VIDEO

Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Bari Sardo con due coltellate al torace e allo stomaco, dopo aver investito l’ex fidanzata. L’episodio è avvenuto alle 18 di ieri, mentre la vittima passeggiava con la ragazza e il fratello minore della donna. La giovane è stata trasportata in ospedale con gravi traumi alle gambe. Il fratello minore della ex è stato fermato e si trova sotto interrogatorio.