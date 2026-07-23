19enne Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo aver investito la ex | fermato il fratello minore della ragazza - VIDEO
Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Bari Sardo con due coltellate al torace e allo stomaco, dopo aver investito l’ex fidanzata. L’episodio è avvenuto alle 18 di ieri, mentre la vittima passeggiava con la ragazza e il fratello minore della donna. La giovane è stata trasportata in ospedale con gravi traumi alle gambe. Il fratello minore della ex è stato fermato e si trova sotto interrogatorio.
Alle ore 18 di ieri pomeriggio Simone Concas veniva ucciso con due coltellate a pancia e schiena dal fratello della ex fidanzata. La ragazza è stata portata, con gravi traumi alle gambe, all'Ospedale di Cagliari: passeggiava in compagnia del fidanzato e del fratello minore. Al vaglio degli inquirent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Ucciso a coltellate dopo aver investito una sedicenne: fermato il fratello della ragazza
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