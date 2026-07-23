Traffico Roma del 23-07-2026 ore 20 | 30

Notizia in breve

Il traffico sulla Cassia bis Veientana a Roma è rallentato a causa di un incidente. La congestione interessa l’area tra Castel de’ Ceveri e le Righe, con traffico intenso e rallentamenti significativi. La situazione è stata segnalata alle ore 20:30 del 23 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli sull’entità dell’incidente o eventuali feriti. Si consiglia di valutare percorsi alternativi o di prevedere ritardi.