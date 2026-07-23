Traffico Roma del 23-07-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 23 luglio 2026, sul raccordo anulare di Roma si registra traffico intenso sulla carreggiata interna, tra Casilina e doppia trafficata. La situazione interessa anche le zone limitrofe, con rallentamenti e code in aumento. La circolazione risulta particolarmente congestionata nelle prime ore della mattina, causando disagi ai veicoli che percorrono l’arteria. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso al momento.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare concludi tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti o code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni Sulla via Flaminia code tra via di Grottarossa via dei Due Ponti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe in uscita per la tangenziale sospeso per lavori di sostituzione dei Binari il servizio della linea tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto il servizio e sostituito interamente da bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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