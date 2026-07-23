Traffico Roma del 23-07-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 23 luglio 2026 alle 19:30 presenta congestioni sulla Cassia bis Veientana a causa di un incidente. La circolazione è rallentata da Castel de' Ceveri fino alle Rughe. Non sono stati comunicati dettagli sulla natura dell’incidente. Si consiglia di evitare l’area o di usare percorsi alternativi. La situazione si è progressivamente aggravata in serata, influenzando il flusso di veicoli sulla strada.

Luceverde Roma Bentrovati ci sono problemi sulla Cassia bis Veientana per incidente traffico congestionato da Castel de' ceveri alle rughe in direzione quindi di Viterbo incide anche sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Tuscolana e Ciampino per un altro incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo code da Portonaccio la tangenziale est in direzione della città code anche in carreggiata opposta e ripercussioni sulla tangenziale in fila da viale Castrense in direzione della Salaria difficoltà per incidente anche su via Pontina coda in uscita dalla città tra via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci quindi di Terracina lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 23-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 23 luglio 2026, sul raccordo anulare di Roma si registra traffico intenso sulla carreggiata interna, tra Casilina e doppia trafficata.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile.

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