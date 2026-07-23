Traffico Roma del 23-07-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 23 luglio 2026, sul Raccordo Anulare di Roma si registrano lunghe code nella carreggiata interna tra Cassia bis e Veientana. Il traffico è rallentato, con veicoli fermi o a passo d'uomo in questa zona. La situazione ha causato congestione e rallentamenti lungo questa tratta principale della circolazione intorno alla città.

Luceverde Roma Bentrovati di queste ore sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e se l'aria è più avanti tra Nomentana e Prenestina carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina cosa tratti anche sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio via Fiorentini in direzione quindi del raccordo anulare incidente su via Pontina coda in uscita dalla città per via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci in direzione quindi di Terracina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni lavori Questa notte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 23-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 23 luglio 2026, sul raccordo anulare di Roma si registra traffico intenso sulla carreggiata interna, tra Casilina e doppia trafficata.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.

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