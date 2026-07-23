Traffico Roma del 23-07-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma, il 23 luglio 2026 alle 16:30, presenta problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare. La gestione del traffico è curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che segnalano congestioni e rallentamenti in quella zona. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso, ma le condizioni del traffico risultano rallentate in quella tratta.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per traffico e incidente Ci sono code a tratti tra Laurentina e La Romanina lavori Questa notte la galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione via del Foro Italico parliamo di trasporto pubblico fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto il servizio è coperto da corsa e con autobus fermo anche il tram 2 tra piazzale Flaminio a Piazza Mancini anche in questo caso il servizio è sostituito da bus e ricordiamo inoltre che è sulla linea a della metropolitana per lavori la stazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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