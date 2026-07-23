Traffico Roma del 23-07-2026 ore 14 | 30

Alle 14:30 del 23 luglio 2026 si registrano congestioni nel traffico nell’area dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La rete di informazione sulla mobilità segnala nuove deviazioni e riduzioni di corsia in corso di attuazione. Le strade limitrofe sono interessate da rallentamenti e code. Nessuna comunicazione ufficiale indica cause specifiche o interventi immediati. La situazione è monitorata e si consiglia di evitare l’area se possibile.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nuova viabilità nell'area dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù si è concluso l'intervento che ha interessato via e Passeggiata del Gianicolo e via di Sant'Onofrio niente più soste di a in doppia fila maggiori spazi per i pedoni e strade riqualificate questi gli elementi essenziali dell'intervento prosegue cantiere in viale Eritrea tra corso Trieste via Lago di Lesina in direzione di Corso Trieste traffico deviato da oggi in servizio la linea 495 limitate il capolinea e alla stazione Valle Aurelia di ferrovia fl3 il servizio navetta resterà in funzione per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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