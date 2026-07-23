Traffico Roma del 23-07-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 23 luglio 2026 alle 11:30 registra un cantiere in Viale Andrea, tra Corso Trieste e Via Lago di Lesina. La segnaletica indica restrizioni di circolazione nella zona. La gestione del traffico è affidata ai servizi di mobilità urbana. Non sono stati segnalati incidenti o altri disagi rilevanti in questa fascia oraria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantiere in Viale Andrea tra corso Trieste via Lago di Lesina in direzione di via Lago di Lesina traffico deviato da questa mattina a Valle Aurelia è attiva la linea 495 limita il capolinea e alla stazione Valle Aurelia di metro a e ferrovia fl3 la navetta resterà in funzione per tutta la durata dei lavori di un cantiere presente nella zona dalle 21 di questa sera alla stessa ora di Domani sciopero nazionale delle ferrovie la protesta non interessa il trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per le linee ferroviarie regionali https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 23-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 23 luglio 2026, sul raccordo anulare di Roma si registra traffico intenso sulla carreggiata interna, tra Casilina e doppia trafficata.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 11:30Il traffico a Roma alle 11:30 del 7 luglio 2026 presenta disagi a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città.

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