Traffico Roma del 23-07-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 di questa mattina, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma è molto intenso. Si registrano code tra via Nomentana e l’uscita per la A24. Le auto rallentano progressivamente, creando congestione lungo tutta la corsia. La situazione sembra peggiorare nelle prime ore della giornata, con i veicoli che si accumulano in entrambe le direzioni.
Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via Nomentana è l'uscita per la A24 e tra Casilina e da Appia seguire rallentamenti e code tra via Laurentina il bivio per la Roma Fiumicino trafficata anche la carreggiata esterna con rallentamenti e code tra via Prenestina & via Tiburtina ed ancora tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Cristoforo Colombo trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code a tratti sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via di capi sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Nel traffico di Roma
Notizie e thread social correlati
Traffico Roma del 08-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 8 luglio 2026 presenta code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare, tra la Casilina e l'aeroporto...
Traffico Roma del 07-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 7 luglio 2026 risulta molto intenso, con volumi elevati dall'anello del raccordo anulare fino al centro della città.
Argomenti più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026; Traffico del 17-20 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare; Traffico e carburante sprecato: le flotte europee perdono milioni di euro. Roma, a sorpresa, tra le più efficienti; Ponte Roma: nuovi semafori e doppia corsia contro il traffico.
Nuove regole per il centro di Roma. Dal 7 settembre al 7 dicembre stop a carico e scarico merci tra le 8 e le 18 nella Ztl del centro storico. L’obiettivo del Campidoglio è ridurre traffico e congestione nelle aree più critiche della città. Siete d’accordo con qu facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com