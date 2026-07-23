Traffico Roma del 23-07-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 8:30 di questa mattina, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma è molto intenso. Si registrano code tra via Nomentana e l’uscita per la A24. Le auto rallentano progressivamente, creando congestione lungo tutta la corsia. La situazione sembra peggiorare nelle prime ore della giornata, con i veicoli che si accumulano in entrambe le direzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via Nomentana è l'uscita per la A24 e tra Casilina e da Appia seguire rallentamenti e code tra via Laurentina il bivio per la Roma Fiumicino trafficata anche la carreggiata esterna con rallentamenti e code tra via Prenestina & via Tiburtina ed ancora tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Cristoforo Colombo trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code a tratti sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via di capi sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 08-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 8 luglio 2026 presenta code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare, tra la Casilina e l'aeroporto...

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 7 luglio 2026 risulta molto intenso, con volumi elevati dall'anello del raccordo anulare fino al centro della città.

Argomenti più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026; Traffico del 17-20 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare; Traffico e carburante sprecato: le flotte europee perdono milioni di euro. Roma, a sorpresa, tra le più efficienti; Ponte Roma: nuovi semafori e doppia corsia contro il traffico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web