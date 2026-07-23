Traffico Roma del 23-07-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 di questa mattina, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma è molto intenso. Si registrano code tra via Nomentana e l’uscita per la A24. Le auto rallentano progressivamente, creando congestione lungo tutta la corsia. La situazione sembra peggiorare nelle prime ore della giornata, con i veicoli che si accumulano in entrambe le direzioni.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via Nomentana è l'uscita per la A24 e tra Casilina e da Appia seguire rallentamenti e code tra via Laurentina il bivio per la Roma Fiumicino trafficata anche la carreggiata esterna con rallentamenti e code tra via Prenestina & via Tiburtina ed ancora tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Cristoforo Colombo trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code a tratti sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via di capi sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 7 luglio 2026 risulta molto intenso, con volumi elevati dall'anello del raccordo anulare fino al centro della città.

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