Traffico Lazio del 23-07-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 17:30 del 23 luglio 2026, il traffico sulla rete principale del Lazio era leggero, con poca congestione. Tuttavia, sul Raccordo Anulare di Roma si sono formate alcune code, indicando un aumento di veicoli in quella zona. La situazione complessiva rimane tranquilla, con poche interruzioni sulla maggior parte delle arterie principali della regione.

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