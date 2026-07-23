Traffico Lazio del 23-07-2026 ore 17 | 30
Alle 17:30 del 23 luglio 2026, il traffico sulla rete principale del Lazio era leggero, con poca congestione. Tuttavia, sul Raccordo Anulare di Roma si sono formate alcune code, indicando un aumento di veicoli in quella zona. La situazione complessiva rimane tranquilla, con poche interruzioni sulla maggior parte delle arterie principali della regione.
luce verde Lazio Bentrovati poco il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Sara e più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina code a tratti anche sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare e su via Pontina sono code a causa di un incendio adiacente alla sede stradale all'altezza di Sabaudia lavori di notte sul Raccordo Anulare dalle 22 alle 5 chiusa l'immissione sulla diramazione di Roma nord per chi dalla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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#SS675 #UmbroLaziale #Lavori sul piano stradale e #pavimentazione dal km 56+050 al km 53+200 fino al #23luglio #deviazione del traffico su carreggiata opposta Chiusura svincolo #Bagnaia ? in entrambe le direzioni INFO shorturl. x.com
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