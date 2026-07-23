Traffico Lazio del 23-07-2026 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati poco il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Sara e più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina code a tratti anche sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare e su via Pontina sono code a causa di un incendio adiacente alla sede stradale all'altezza di Sabaudia lavori di notte sul Raccordo Anulare dalle 22 alle 5 chiusa l'immissione sulla diramazione di Roma nord per chi dalla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

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Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 17:30Il traffico sulla via Salaria in uscita da Roma è congestionato, con code che si estendono fino alla motorizzazione civile.

Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 17:30Il traffico sulla rete autostradale della regione Lazio risulta congestionato a causa di un incidente tra il bivio per Roma Teramo e il raccordo con...

Argomenti più discussi: Previsioni traffico esodo estivo 2026; Maxi incendio all'Aurelio: strade chiuse, case evacuate e negozi chiusi; Autovelox nel Lazio, settimana di controlli: ecco dove rallentare fino al 26 luglio 2026; Esodo e controesodo estivo.

#SS675 #UmbroLaziale #Lavori sul piano stradale e #pavimentazione dal km 56+050 al km 53+200 fino al #23luglio #deviazione del traffico su carreggiata opposta Chiusura svincolo #Bagnaia ? in entrambe le direzioni INFO shorturl. x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 15:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Napoli dove è un ... romadailynews.it