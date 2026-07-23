Traffico Lazio del 23-07-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di questa mattina, sulla A1 Firenze-Roma, si segnala un incidente che ha provocato un incendio nei pressi della sede stradale. Il traffico è rallentato e si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni delle forze dell’ordine. La carreggiata è parzialmente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o sulle cause dell’incendio.

luce verde Lazio Bentrovati in apertura un invito alla prudenza nel percorrere il tratto della A1 Firenze Roma per un incendio nei pressi della sede autostradale tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio sempre sulla firenze-roma coda per un incidente tra Attigliano e Orte verso Roma sulla via Pontina rallentamenti per traffico tra Aprilia e Pomezia in direzione del raccordo trafficata a Roma alla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra via della Bufalotta via Tiburtina tra Casilina e doppia ed ancora tra la via Pontina il vivo per la Roma Fiumicino rallentamenti anche sul tratto Urbano della Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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