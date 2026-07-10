Ecco le date da non scegliere per partire per le vacanze | le giornate da bollino rosso e nero
Le giornate da bollino rosso e nero sono state identificate come i momenti peggiori per partire in vacanza. La stagione estiva dei viaggi è iniziata, con molti italiani che si preparano a partire nelle prossime settimane. Alcuni hanno già raggiunto le loro destinazioni, mentre altri stanno organizzando gli spostamenti. Le date indicate come più critiche sono quelle in cui si registrano i maggiori flussi di traffico e congestione sulle strade.
La stagione dei viaggi estivi è ufficialmente entrata nel vivo: sebbene una parte di italiani abbia già raggiunto le mete di villeggiatura, la maggioranza si prepara a mettersi in viaggio proprio in queste settimane. Come accade di solito in questo periodo dell'anno automobili e motocicli restano i mezzi preferiti per spostarsi e raggiungere la propria meta, determinando un'inevitabile criticità nella circolazione stradale durante i mesi di luglio e agosto. Per evitare di rimanere bloccati in code infinite, è fondamentale conoscere le date a maggior rischio di congestione. Di seguito, i giorni più “caldi” per quanto concerne il traffico, stando ai dati diffusi dai principali enti stradali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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