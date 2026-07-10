Ecco le date da non scegliere per partire per le vacanze | le giornate da bollino rosso e nero

Notizia in breve

Le giornate da bollino rosso e nero sono state identificate come i momenti peggiori per partire in vacanza. La stagione estiva dei viaggi è iniziata, con molti italiani che si preparano a partire nelle prossime settimane. Alcuni hanno già raggiunto le loro destinazioni, mentre altri stanno organizzando gli spostamenti. Le date indicate come più critiche sono quelle in cui si registrano i maggiori flussi di traffico e congestione sulle strade.