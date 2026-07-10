A luglio 2026, le autostrade italiane registrano numerosi giorni di traffico intenso, con bollino rosso e nero. Molti italiani hanno già iniziato le partenze estive, mentre altri stanno pianificando gli spostamenti. Le tratte principali mostrano code e congestioni frequenti, soprattutto nelle ore di punta. La situazione riguarda sia le principali direttrici verso le località di mare sia le vie di accesso alle grandi città. La circolazione rimane molto intensa nelle giornate di massima affluenza.

Si è entrati nel pieno dell'estate. Sono molti gli italiani che sono già partiti per le proprie vacanze ma ancora di più quelli che si stanno organizzando per farlo. In molti sceglieranno di spostarsi in auto e in moto per raggiungere le località dove godersi qualche giorno di relax. Naturalmente il flusso di traffico nei prossimi due mesi andrà dunque ad aumentare. Alcune giornate potrebbero essere particolarmente critiche dal punto di vista della viabilità. Andiamo dunque a scoprire quali sono le giornate più intense dal punto di vista del traffico nel mese di luglio secondo i principali operatori italiani. Queste le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luglio 2026, traffico: le giornate da bollino rosso e nero sulle autostrade italiane

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