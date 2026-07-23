A quattro giorni dalla conclusione del Tour de France, si sono svolti controlli antidoping notturni su alcuni corridori. Un atleta è stato verificato alle due di notte tra sabato e domenica, mentre un altro alle cinque del mattino durante la 15ª tappa, conclusa con il ritiro di un corridore dopo una caduta. I test sono stati effettuati in orari insoliti, ma non sono state fornite spiegazioni ufficiali sui motivi di tali scelte.

A quattro giorni dalla fine del Tour de France, continua a tenere banco il tema dei controlli antidoping, in particolare quelli ‘notturni’: Jonas Vingegaard è stato controllato alle due della notte tra sabato e domenica (poi domenica, 15ª tappa, è caduto e si è ritirato), la maglia gialla Tadej Pogacar alle cinque del mattino. E nel giorno di riposo, lunedì, praticamente tutte le squadre - comprese la Red Bull di Evenepoel e la Bahrain di Seixas - sono state controllate attorno alle 22. Mathieu Van der Poel, uno dei grandi protagonisti di questo Tour (vincitore di tappa a Ussel, ieri fondamentale per il successo a Voiron del compagno Jasper Philipsen), ha detto: “Spero che non diventi la norma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, il caso dei controlli antidoping: perché si fanno di notte e cosa si cerca nei test

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