Durante la notte, sono stati effettuati controlli antidoping su Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard durante il Tour. Le verifiche sono avvenute in modo inaspettato e hanno coinvolto entrambi i ciclisti. Non sono stati resi noti i risultati dei test. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del ciclismo, ma non sono state fornite ulteriori informazioni sui motivi dei controlli o su eventuali conseguenze.

VOUGY – Una volta Joop Zoetemelk disse: “Il Tour si vince a letto”. Ebbene, la notte non è stata particolarmente riposante per Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I due leader della classifica generale del Tour de France sono stati entrambi sottoposti a un controllo antidoping nella notte tra sabato e domenica. La notizia è stata diffusa da Le Parisien. Il danese è stato testato alle 2, la maglia gialla alle 5. Pogacar non sarebbe più riuscito in seguito a prendere sonno. Un trattamento insolito Pur essendo consentito, un controllo antidoping nel cuore della notte è un evento assai insolito. Tanto che i due team, la UAE e la Visma, non hanno nascosto il loro disappunto per un simile trattamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Controlli antidoping in piena notte per Pogacar e Vingegaard: scoppia il caso al Tour

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