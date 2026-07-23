Oggi il Tour de France 2026 affronta la diciottesima tappa, che si snoda tra Voiron e Orcières-Merlette, attraversando le prime pendici delle Alpi. Il percorso si presenta molto impegnativo, con salite significative che metteranno alla prova i ciclisti. I favoriti si preparano a sfidare le salite alpine, mentre i corridori si avviano verso le ultime fasi della corsa. La tappa rappresenta un punto cruciale per le strategie di classifica generale.

Il Tour de France 2026 entra finalmente nel vivo. Oggi, giovedì 23 luglio, la diciottesima tappa porta i corridori sulle prime pendici delle Alpi, con un percorso estremamente impegnativo da Voiron a Orcières-Merlette. Sono 185,2 chilometri caratterizzati da un dislivello complessivo di 3950 metri e cinque Gran Premi della Montagna, pronti a selezionare duramente la corsa in vista del finale. La giornata si accenderà già sulla Côte d’Engins, prima categoria di 11,4 km al 5,4%, seguita dalla Côte de Monteynard. Il finale riserva insidie costanti: dopo le asperità di Terrasses e Saint-Léger-les-Mélèzes, i ciclisti affronteranno la salita conclusiva verso Orcières-Merlette, un muro di prima categoria lungo 7,1 chilometri con pendenza media del 6,7%. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, la tappa di oggi 23 luglio: arrivano le Alpi, i favoriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 17 Highlights

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, tappa di oggi Voiron-Orcières Merlette: orari, tv, favoriti. Arrivano le Alpi!Oggi si svolge la diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Voiron a Orcières Merlette.

Tour de France 2026, tappa di oggi Champagnole-Plateau de Solaison: orari, tv, favoriti. Arrivano le Alpi, Pogacar per il pokerissimoOggi si conclude la seconda settimana del Tour de France 2026 con la tappa Champagnole-Plateau de Solaison, che attraversa le Alpi.

Temi più discussi: Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere; Anche al Tour de France si patisce il caldo; Tour de France 2026 - Tour Replay: 17a tappa - Video.

Tour de France: Philipsen vince allo sprint la tappa di Voiron, Pogacar in Maglia gialla #SkySport #TDF2026?? x.com

Con il Tour de France alle porte, chi si ricorda della Regina delle Mamme del 2022? reddit

Tour De France: tutteTappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida sequenza. Gli ultimi 100 km sono invece molto più tranquilli ... gazzetta.it

Tour de France 2026, Kooij vince la 5^ tappa, Traeen in maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la quinta tappa, da Lannemezan a Pau, ai piedi dei Pirenei: si tratta del primo traccia ... tg24.sky.it