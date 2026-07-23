Oggi si svolge la diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Voiron a Orcières Merlette. La tappa attraversa le Alpi e i corridori affronteranno un percorso impegnativo prima di un fine settimana che si preannuncia molto duro. L’evento è trasmesso in diretta televisiva e rappresenta un primo assaggio delle difficoltà montuose che caratterizzeranno le prossime tappe. I favoriti sono attesi lungo il percorso, che prevede salite e tratti impegnativi in quota.

È solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France 2026. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla diciottesima tappa, Voiron-Orcières Merlette. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Un dislivello di 3950 metri e la presenza di ben cinque GPM distribuiti lungo il tracciato lasciano ipotizzare la concreta possibilità di poter operare una selezione significativa con gli uomini di classifica in prima linea. La prima asperità di giornata sarà la Côte d’Engins, prima categoria di 11,4 chilometri al 5,4% di pendenza media, e la Côte de Monteynard, seconda categoria di 9,7 chilometri al 5%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Voiron-Orcières Merlette: orari, tv, favoriti. Arrivano le Alpi!

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