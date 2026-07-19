Tour de France 2026 tappa di oggi Champagnole-Plateau de Solaison | orari tv favoriti Arrivano le Alpi Pogacar per il pokerissimo
Oggi si conclude la seconda settimana del Tour de France 2026 con la tappa Champagnole-Plateau de Solaison, che attraversa le Alpi. La corsa si svolge dalle prime ore del mattino, con copertura televisiva su canali sportivi dedicati. Tra i favoriti, si segnalano alcuni scalatori di alto livello, tra cui un ciclista che mira a conquistare il suo quinto titolo consecutivo. La tappa si svolge su un percorso impegnativo con numerosi tratti in salita e discese tecniche.
Va a chiudersi oggi la seconda settimana al Tour de France 2026. In scena oggi la Champagnole-Plateau de Solaison: si va sulle Alpi prima dell’ultimo giorno di riposo alla Grande Boucle. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.10 PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2026. La prima frazione alpina propone il significativo dislivello di 3950 metri. I corridori affrontano il traguardo volante di Saint-Laurent-En-Grand al chilometro 17,3. La prima difficoltà di giornata sarà la Côte des Rousses (6,6 chilometri al 5,1%). La gara può diventare... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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