Tour de France la classifica | Pogacar comanda dopo la 17ª tappa
Dopo la 17ª tappa, lo sloveno dell'UAE Team Emirates XRG guida la classifica generale del Tour de France, indossando ancora la maglia gialla. Al secondo posto si trova un ciclista belga, seguito da un altro atleta. La posizione in classifica si riferisce alla classifica generale, che tiene conto dei tempi complessivi accumulati nelle tappe. La maglia gialla viene assegnata al corridore con il minor tempo totale.
Lo sloveno dell'UAE Team Emirates XRG sta difendendo la maglia gialla, davanti a Evenepoel e Del Toro . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tour de France 2026 Stage 10 Was A Tadej Pogacar Statement
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