Tour de France 17a tappa | Philipsen esulta a Voiron Pogacar sempre in giallo
Nella 17ª tappa del Tour de France 2026, Jasper Philipsen ha vinto in volata a Voiron. Tappa caratterizzata dal fatto che il leader della classifica generale, un ciclista sloveno, ha mantenuto la maglia gialla. La vittoria di Philipsen è arrivata al termine di uno sprint finale. La tappa ha visto anche altri corridori protagonisti, ma nessuno è riuscito a superare il belga nel finale.
La diciassettesima tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Il belga fa sua la frazione da 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grande Boucle, grazie al traino perfetto del compagno di team van der Poel: al secondo posto chiude invece Schmid (Team Jayco-AlUla), mentre terzo è Kooij (Decathlon CMA CGM Team). Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogacar (UAE): il fenomeno sloveno mantiene il suo +4’32” su Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)., LA TAPPADopo la cronometro vinta nella giornata di ieri da uno straripante Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la diciassettesima tappa del Tour de France 2026 propone una frazione da Chambéry a Voiron: 174,7 km di lunghezza e 2. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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