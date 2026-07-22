Tour de France 17a tappa | Philipsen esulta a Voiron Pogacar sempre in giallo

Notizia in breve

Nella 17ª tappa del Tour de France 2026, Jasper Philipsen ha vinto in volata a Voiron. Tappa caratterizzata dal fatto che il leader della classifica generale, un ciclista sloveno, ha mantenuto la maglia gialla. La vittoria di Philipsen è arrivata al termine di uno sprint finale. La tappa ha visto anche altri corridori protagonisti, ma nessuno è riuscito a superare il belga nel finale.