Philipsen vince la 17ª tappa del Tour de France Pogacar mantiene la maglia gialla
Jasper Philipsen ha vinto la 17ª tappa del Tour de France 2026, corsa tra Chambéry e Voiron su un percorso di 174,7 km. Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla dopo questa frazione.
Jasper Philipsen Ritorna al Successo nella Diciassettesima Tappa del Tour de France 2026. KOOIJ VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finalmente una buona notizia per Jasper Philipsen, che ha trionfato nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, la Chambéry-Voiron, percorrendo 174,7 km. Dopo settimane di fatica, il corridore dell’Alpecin Premier-Tech ha dimostrato il suo valore grazie anche all’eccezionale lavoro del compagno di squadra Mathieu Van der Poel. Philipsen, dopo aver affrontato diversi momenti difficili durante questa edizione della Grande Boucle, è riuscito finalmente a festeggiare alzando le braccia al cielo. Sul podio, al... 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Philipsen vince tappa 17, riapre maglia verde
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PHILIPSEN SI PRENDE LA RIVINCITA Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser la 17ª tappa del Tour de France 2026 Ti aspettiamo in diretta qui facebook
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