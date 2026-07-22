(Adnkronos) - Jasper Philipsen vince la 17a tappa del Tour de France, la Chambery-Voiron di 175 km. Il belga del team Alpecin Premier Tech si impone in volata davanti allo svizzero Mauro Schmid (Jayco Alula) e all'olandese Olav Kooij (Decathlon). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), giunto in gruppo a quasi 9' dal vincritore conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 4'32" sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe) e 6'51" sul messicano Isaac Del Toro, suo compagno di squadra. Domani si torna a salire con la 18a frazione, che partira da Voiron e arriverà a Orcières-Merlette dopo 185 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, Philipsen vince la 17/a tappa a Pogacar sempre in maglia gialla

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PRONOSTICO 11ª Tappa TOUR de FRANCE! Pogaar domina il Tour e vince la 10ª Tappa! Vingegaard male

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Tour de France: Philipsen vince allo sprint la tappa di Voiron, Pogacar in Maglia gialla #SkySport #TDF2026?? x.com

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