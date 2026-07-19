Remco Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France, da Champagnole a Plateau de Solaison, lunga 183 km. Tadej Pogacar, che mantiene la maglia gialla, ha lasciato spazio alla vittoria del corridore belga. La tappa si è svolta nel giorno del ritiro del precedente leader, Jonas Vingegaard. Pogacar ha conservato la leadership generale, mentre Evenepoel ha conquistato il successo di tappa.

Nel giorno del ritiro di Jonas Vingegaard, la maglia gialla Tadej Pogacar ‘concede’ forse a Remco Evenepoel la vittoria nella 15a tappa del Tour de France, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183.9 km con arrivo in salita. Per il belga della Red Bull Bora Hansgrohe è la terza vittoria in carriera al Tour, ma la prima in una frazione in linea e non a cronometro. Sull’ultima ascesa di Plateau de Solaison, Evenepoel ha preceduto in una volata ristretta Pogacar e il suo compagno di squadra il messicano Isaac Del Toro, che ha provato nel finale un paio di scatti per vincere la tappa ma alla fine si è dovuto arrendere di fronte alla miglior condizione del belga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France, Evenepoel vince la 15/a tappa: Pogacar sempre maglia gialla

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