Tour de France 2026 la tappa di domani Voiron- Orcières-Merlette | percorso orari tv

Notizia in breve

Domani si svolgerà la tappa tra Voiron e Orcières-Merlette, parte del trittico alpino del Tour de France 2026. La giornata, considerata interlocutoria, segue le fatiche della cronometro e precede le tappe decisive in montagna. Gli orari e le modalità di trasmissione televisiva sono stati comunicati, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sul percorso o sui partecipanti.