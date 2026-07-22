Tour de France 2026 la tappa di domani Voiron- Orcières-Merlette | percorso orari tv
Domani si svolgerà la tappa tra Voiron e Orcières-Merlette, parte del trittico alpino del Tour de France 2026. La giornata, considerata interlocutoria, segue le fatiche della cronometro e precede le tappe decisive in montagna. Gli orari e le modalità di trasmissione televisiva sono stati comunicati, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sul percorso o sui partecipanti.
Le fatiche della cronometro sono state rapidamente archiviate, quella odierna sarà una giornata interlocutoria, ma adesso inizia il momento della verità con il trittico alpino. Il calendario sembra quasi essere stato concepito per rispecchiare al meglio le esigenze dei corridori con una giornata di relativa tranquillità prima del gran finale. Il Tour de France riprende il suo percorso con la diciottesima tappa, Voiron- Orcières-Merlette di 185,2 chilometri. La corsa sembra aver definitivamente chiuso, se mai fosse stato considerato realmente aperto, il discorso relativo alla vittoria finale. Si preannunciano però tre giorni di battaglia senza esclusione di colpi tra i diversi candidati alla conquista degli altri due gradini del podio: chi vuole accompagnare Pogacar sul palco domenica sera dovrà darsi da fare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape
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