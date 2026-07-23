Tour de France 2026 tappa di oggi 23 luglio | si va sulle Alpi Favoriti e dove vederla in tv
Il Tour de France 2026 affronta oggi la diciottesima tappa, che si svolge sulle Alpi. La corsa si svolge giovedì 23 luglio e rappresenta la prima tappa montana della fase più impegnativa della competizione. Questa frazione precede il weekend, durante il quale verranno decisi i piazzamenti finali a Parigi. La tappa è caratterizzata da salite impegnative e tratti impegnativi in quota, che potrebbero influenzare gli equilibri della classifica generale. La gara può essere seguita in diretta televisiva.
Il Tour de France 2026 entra nel vivo del suo tratto più duro. Oggi, giovedì 23 luglio, si corre la diciottesima tappa, un primo assaggio di Alpi prima del weekend che deciderà la classifica generale a Parigi. Partenza da Voiron, nell’Isère, e arrivo a Orcières-Merlette, nelle Alte Alpi, per un totale di 185,2 chilometri e quasi 4.000 metri di dislivello. Il percorso: cinque salite verso l’arrivo in quota. La tappa si preannuncia selettiva fin dalle prime battute. Al chilometro 25 i corridori affrontano la prima ascesa di giornata, la Côte d’Engins, un GPM di prima categoria di 11,4 chilometri al 5,4% di pendenza media. Dalla cima si continua a salire per altri 16 chilometri, prima di una discesa che porta ai piedi della Côte de Monteynard, seconda categoria di 9,7 chilometri al 5%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Tour de France 2026 Stage 17 Highlights
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