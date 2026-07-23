Tour de France 2026 tappa di oggi 23 luglio | si va sulle Alpi Favoriti e dove vederla in tv

Notizia in breve

Il Tour de France 2026 affronta oggi la diciottesima tappa, che si svolge sulle Alpi. La corsa si svolge giovedì 23 luglio e rappresenta la prima tappa montana della fase più impegnativa della competizione. Questa frazione precede il weekend, durante il quale verranno decisi i piazzamenti finali a Parigi. La tappa è caratterizzata da salite impegnative e tratti impegnativi in quota, che potrebbero influenzare gli equilibri della classifica generale. La gara può essere seguita in diretta televisiva.