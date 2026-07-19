Oggi si svolge l’ultima tappa della seconda settimana del Tour de France 2026, con partenza da Champagnole e arrivo al Plateau de Solaison. La tappa si svolge sulle Alpi prima dell’ultimo giorno di riposo. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, così come la copertura televisiva. Tra i favoriti ci sono i ciclisti più attivi nelle classifiche generali e nelle tappe di montagna. La giornata segna il primo confronto diretto sulle Alpi in questa edizione.

Va a chiudersi oggi la seconda settimana al Tour de France 2026. In scena oggi la Champagnole-Plateau de Solaison: si va sulle Alpi prima dell’ultimo giorno di riposo alla Grande Boucle. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La prima frazione alpina propone il significativo dislivello di 3950 metri. I corridori affrontano il traguardo volante di Saint-Laurent-En-Grand al chilometro 17,3. La prima difficoltà di giornata sarà la Côte des Rousses (6,6 chilometri al 5,1%). La gara può diventare incandescente nel finale: negli ultimi cinquanta chilometri si scalano Le Salève – Col de la Croisette, prima categoria di 4,6 chilometri all’11,2%, la Côte du Mont, terza categoria di 2,1 chilometri all’8,3%, e l’arrivo hors categorie di Plateau De Solaison Brison (11,3 chilometri al 9%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Champagnole-Plateau de Solaison: orari, tv, favoriti. Prima battaglia sulle Alpi!

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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