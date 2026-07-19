Tour de France 2026 tappa di oggi Champagnole-Plateau de Solaison | orari tv favoriti Prima battaglia sulle Alpi!
Oggi si svolge l’ultima tappa della seconda settimana del Tour de France 2026, con partenza da Champagnole e arrivo al Plateau de Solaison. La tappa si svolge sulle Alpi prima dell’ultimo giorno di riposo. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, così come la copertura televisiva. Tra i favoriti ci sono i ciclisti più attivi nelle classifiche generali e nelle tappe di montagna. La giornata segna il primo confronto diretto sulle Alpi in questa edizione.
Va a chiudersi oggi la seconda settimana al Tour de France 2026. In scena oggi la Champagnole-Plateau de Solaison: si va sulle Alpi prima dell’ultimo giorno di riposo alla Grande Boucle. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La prima frazione alpina propone il significativo dislivello di 3950 metri. I corridori affrontano il traguardo volante di Saint-Laurent-En-Grand al chilometro 17,3. La prima difficoltà di giornata sarà la Côte des Rousses (6,6 chilometri al 5,1%). La gara può diventare incandescente nel finale: negli ultimi cinquanta chilometri si scalano Le Salève – Col de la Croisette, prima categoria di 4,6 chilometri all’11,2%, la Côte du Mont, terza categoria di 2,1 chilometri all’8,3%, e l’arrivo hors categorie di Plateau De Solaison Brison (11,3 chilometri al 9%). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
Notizie e thread social correlati
Tour de France 2026, la tappa di domani Champagnole- Plateau de Solaison: percorso, orari, tvDomani i ciclisti affronteranno la tappa tra Champagnole e Plateau de Solaison, ultima sfida prima della pausa di due giorni nel Tour de France 2026.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita durissimo a Plateau de SolaisonOggi si è corsa la quindicesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo in salita molto difficile a Plateau de Solaison.
Temi più discussi: Tour de France, Pogacar trionfa a Le Markestein, davanti a del Toro; Tour de France 2026 · Tappa 15: Percorso, orari, altimetria 19 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France 2026, Pogacar vince 14^ tappa e rafforza maglia gialla; Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).
Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Quindicesima Tappa: Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km) x.com
Tadej Pogacar domina la quattordicesima tappa del Tour de France 2026 e allunga in classifica generale Link articolo completo al primo commento facebook
UAE Team Emirates Annuncia il roster per il Tour de France 2026 reddit
Tour de France 2026, Pogacar vince 14^ tappa ed è sempre in maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 14esima tappa, da Mulhouse a Le Markstein: si tratta di un tracciato appetibile per ... tg24.sky.it
Diretta Tour de France 2026, classifica | Tadej Pogacar ha vinto la 14^ tappa, sempre più giallo! (18 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 18 luglio: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Mulhouse-Le Markstein Fellering. ilsussidiario.net