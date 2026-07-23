Tour de France 2026 tappa 18 | vince Carapaz Ordine d' arrivo e classifica generale

Da sport.quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carapaz ha vinto la tappa 18 del Tour de France 2026, disputata il 23 luglio in Francia. La corsa si è conclusa a Orcières-Merlette. L'ordine d’arrivo ha visto il corridore ecuadoriano al primo posto, seguito dagli altri ciclisti in classifica. La tappa ha segnato l’inizio del trittico alpino, con la doppia salita all’Alpe d’Huez prevista nelle prossime tappe. La classifica generale è aggiornata dopo questa frazione.

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Orcières-Merlette (Francia), 23 luglio 2026 - La tappa 18 del Tour de France 2026 apre il trittico alpino con quello che è il primo assaggio prima dell'attesissima doppia scalata all' Alpe d'Huez. In una cornice già sold-out si deciderà la classifica generale finale della Grande Boucle, ancora dominata da Tadej Pogacar che, complici i malanni dei suoi compagni di squadra alla UAE Team Emirates-XRG (ieri era stata la volta di Adam Yates, che per poco si è salvato, oggi di Brandon McNulty, che invece si ritira), lascia spazio a una maxi fuga, domata da Richard Carapaz, che dopo tanti tentativi non andati a buon fine nei giorni scorsi trova finalmente la vittoria sulla salita che nel 1971 fu teatro della clamorosa vittoria del compianto Luis Ocana ai danni di Eddy Merckx, oltre a entrare nella top 10 della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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