Pau (Francia), 8 luglio 2026 - La tappa 5 del Tour de France 2026 porta finalmente in scena i velocisti, tra i quali la spunta Olav Kooij, uno che l'anno scorso aveva lasciato la Visma-Lease a Bike per reclamare più spazio: l'olandese, in particolare, sognava di debuttare alla Grande Boucle, cosa avvenuta grazie alla Decathlon CMA CGM, con la fiducia che viene ripagata nel miglior modo possibile al primo tentativo e a dispetto dei tanti problemi fisici degli ultimi mesi. Nonostante un finale caotico a causa di due cadute, la prima delle quali fuori dagli ultimi 5 km neutralizzati, restano invariati i distacchi tra gli uomini di una classifica generale sempre guidata da Torstein Traeen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, tappa 5: vince Kooij. Ordine d'arrivo e classifica generale

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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