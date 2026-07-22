Tour de France 2026 | Philipsen vince tappa 17 Ordine d' arrivo e classifica generale
Jasper Philipsen ha vinto la tappa 17 del Tour de France 2026 a Voiron. La fuga di giornata ha permesso ai fuggitivi e ai velocisti di confrontarsi, portando Philipsen alla vittoria. Nel finale, ha ricevuto un supporto decisivo da Mathieu Van Der Poel. La classifica generale non ha subito variazioni significative. La corsa prosegue con i ciclisti ancora in lotta per la maglia gialla.
Voiron (Francia), 22 luglio 2026 - La tappa 17 del Tour de France 2026 è forse l'ultima che offre una chance per i fuggitivi o per i velocisti rimasti in gruppo: grazie a una maxi fuga che si crea entrambe le ipotesi si fondono e portano al successo di Jasper Philipsen, aiutato nel finale da un ottimo lead-out come Mathieu Van Der Poel. Per il belga, finora una delle delusioni della corsa, arriva così un successo praticamente liberatorio, l' 11esimo totale alla Grande Boucle (nonché il 64esimo in carriera), mentre il gruppo maglia gialla di Tadej Pogacar se la prende comoda arrivando con quasi 9' di ritardo in vista dei fuochi d'artifici dei... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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