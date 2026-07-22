Tour de France 2026 | Philipsen vince tappa 17 Ordine d' arrivo e classifica generale

Notizia in breve

Jasper Philipsen ha vinto la tappa 17 del Tour de France 2026 a Voiron. La fuga di giornata ha permesso ai fuggitivi e ai velocisti di confrontarsi, portando Philipsen alla vittoria. Nel finale, ha ricevuto un supporto decisivo da Mathieu Van Der Poel. La classifica generale non ha subito variazioni significative. La corsa prosegue con i ciclisti ancora in lotta per la maglia gialla.