Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2026, lunga 185 km. Dopo aver affrontato numerose sfide durante la corsa, il ciclista sudamericano ha concluso in prima posizione, confermando la sua prestazione. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per lui, che ha dichiarato che il suo lavoro è stato ripagato e che ogni anno la competizione è una battaglia.

Una certezza. Arriva la nona sinfonia di Richard Carapaz. Il sudamericano ha infatti vinto con merito la diciottesima tappa del Tour De France 2026, caratterizzata da un percorso di 185.2 km con partenza da Voiron ed arrivo in salita in quel di Orcières-Merlette. Nello specifico il corridore in forza alla EF Education – EasyPost ha rotto gli indugi a 3.5 km dal traguardo, rendendosi artefice di un mini monologo con cui ha preceduto lo svizzero Mauro Schimd (Team Jayco AlUla) e lo statunitense Matteo Jorgenson (Team Visma I Lease a Bike). Visibilmente emozionato, l’ecuadoriano ha commentato in zona mista la sua giornata. “ E’ stata una... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour De France 2026, Richard Carapaz: “Il mio lavoro è stato ripagato, ogni anno è sempre battaglia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ETAPA 16 TOUR DE FRANCIA 2026... CON RICHARD CARAPAZ-JEFFERSON CEPEDA Y MÁS LATINOS.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tour de France 2026, fuga vincente per Richard Carapaz sulle Alpi. I big si studiano

Tour de France, Carapaz vince la 18/a tappa e Pogacar sempre in maglia giallaIl ciclista ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto in solitaria la 18ª tappa del Tour de France, lunga 185 km tra Voiron e Orcières Merlette.

Temi più discussi: Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere; Tour de France 2026 - 16a tappa | Evian les Bains - Thonon les Bains: Highlights - Video; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Le classifiche del Tour de France dopo la 17^ tappa.

Poga?ar stays focused on a smooth start at Tour de France 2026, prioritizing today’s safe arrival as he and UAE Emirates prepare for the days that matter most. Read ahead on his cautious approach and reflections on past battles. x.com

ANALISI - 5 ciclisti sotto il radar che possono sorprendere nella battaglia per la classifica generale del Tour de France 2026 reddit

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2026, CLASSIFICA | Video streaming Rai 2: sette uomini vanno in fuga! (23 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 23 luglio: orario, percorso e vincitore 18^ tappa Voiron-Orcières Merlette. ilsussidiario.net

Tour de France 2026, la tappa di domani Gap-Alpe d’Huez: percorso, orari, tvIl trittico alpino continua con il secondo atto: sarà il primo passaggio su una delle cime che hanno scritto la storia del ciclismo a scrivere un nuovo ... oasport.it