Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2026, una frazione di montagna sulle Alpi. La fuga vincente si è conclusa con il suo arrivo in solitaria, confermando il ruolo di favorito tra i pronostici. I principali concorrenti si sono studiati durante la tappa, senza tentativi di attacco decisivi. La corsa si avvia verso le ultime frazioni, con i leader ancora in attesa di eventuali mosse decisive.

Era il grande favorito per i bookmakers oggi e non ha tradito le aspettative. Richard Carapaz si prende il successo di tappa nella diciottesima frazione del Tour de France 2026, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. L’ecuadoriano centra la fuga giusta e fa la differenza nell’ultima salita, quella di Orcières-Merlette. Non cambia nulla in classifica generale. Pronti, via, solita battaglia a medie orarie impressionanti. Oltre i 40 kmh di gran lunga, nonostante le salite da affrontare. Come al solito scatenato Mads Pedersen che ha fatto valere la legge del più forte: dopo aver perso tanti punti ieri da Jasper Philipsen è andato all’attacco e ha messo fieno in cascina per la Maglia Verde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, fuga vincente per Richard Carapaz sulle Alpi. I big si studiano

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