Tour de France 2026 tappa 12 | orari percorso e dove vederla in tv oggi

Oggi, giovedì 16 luglio, si disputa la dodicesima tappa del Tour de France 2026. La frazione di 179,1 km si svolge interamente su un percorso pianeggiante, con partenza dal Circuito di Nevers Magny-Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône. La tappa è dedicata ai velocisti e si svolge nel sud della Francia. La gara può essere seguita in diretta televisiva, con orari ancora da definire.

La Grande Boucle torna in scena oggi, giovedì 16 luglio, con la dodicesima tappa del Tour de France 2026. Si tratta di una frazione pensata su misura per i velocisti: 179,1 km quasi interamente pianeggianti, con partenza dal Circuito di Nevers Magny-Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône. Il percorso di oggi. Il gruppo attraverserà Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Decize, Cercy-la-Tour, Luzy, Cuzy, Toulon-sur-Arroux, Montceau-les-Mines, Blanzy, Buxy e Saint-Rémy prima del traguardo finale. Il dislivello complessivo è di circa 1.800 metri, distribuito su tre salite di quarta categoria che non dovrebbero comunque scalfire le ambizioni dei velocisti: la salita di Lanty (2,1 km al 4%) al km 76,5, quella di Cuzy (2,5 km al 4,5%) al km 97,8 e infine Montagny-lès-Buxy (2,7 km al 4,3%) al km 159,4. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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