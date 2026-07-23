Tour de France 18a tappa | Carapaz trionfa a Orcieres-Merlette nessun sussulto tra i big

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 18a tappa del Tour de France, lunga 185,2 km da Voiron a Orcieres-Merlette, il vincitore è stato un ciclista che si è imposto in modo netto. I principali favoriti della classifica generale non hanno attaccato o tentato di allungare, mantenendo un ritmo stabile. Nessuna azione significativa è stata registrata tra i ciclisti di testa, che hanno proseguito senza modificare sostanzialmente la posizione in classifica.

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La 18a tappa del Tour de France, nei 185.2km da Voiron a Orcieres-Merlette, vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla Tadej Pogacar, che arriva con gli altri uomini di classifica a 4'36", e così trionfano i fuggitivi: Richard Carapaz stacca tutti sull'ascesa finale e conquista il secondo successo nella Grande Boucle. Alle sue spalle Schmid e Jorgenson (+45"), più staccato Paret Peintre., LA TAPPA, Tanto tuonò che alla fine piovve: dopo i tanti attacchi non andati a buon fine, Richard Carapaz esulta e fa sua la 18a tappa del Tour de France. La frazione odierna era un antipasto del durissimo weekend che chiuderà la Grande Boucle, nei 185. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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