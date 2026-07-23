Tour de France 18a tappa | Carapaz trionfa a Orcieres-Merlette nessun sussulto tra i big

Notizia in breve

Durante la 18a tappa del Tour de France, lunga 185,2 km da Voiron a Orcieres-Merlette, il vincitore è stato un ciclista che si è imposto in modo netto. I principali favoriti della classifica generale non hanno attaccato o tentato di allungare, mantenendo un ritmo stabile. Nessuna azione significativa è stata registrata tra i ciclisti di testa, che hanno proseguito senza modificare sostanzialmente la posizione in classifica.