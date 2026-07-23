Ordine d’arrivo Tour de France 2026 diciottesima tappa | Carapaz fa festa a Orcières-Merlette i big non si fanno male
La diciottesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz, che ha partecipato alla fuga di giornata e ha dominato l’arrivo in salita a Orcières-Merlette. L’ecuadoriano ha ottenuto il primo successo in questa edizione. I principali favoriti non sono stati coinvolti in incidenti o cadute durante la tappa. La corsa si è svolta senza altri episodi significativi.
Si è chiusa con la vittoria di Richard Carapaz la diciottesima tappa del Tour de France 2026. Dopo averci provato per quasi tre settimane, l’ecuadoriano è riuscito oggi a firmare il primo sigillo in questa Grande Boucle, partecipando alla fuga di giornata e mettendo tutti gli avversari dietro sull’arrivo in salita di Orcières-Merlette. Il portacolori dell’EF Education Easy-Post è scattato a tre chilometri dall’arrivo ed ha continuato in solitaria fino al traguardo, ottenendo la 25esima vittoria in carriera. Seconda posizione, la seconda consecutiva, per Mauro Schmid (Jayco Alula), abile ad anticipare Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike). 🔗 Leggi su Oasport.it
Carnage At The End: Tour de France 2026 Stage 12 Crash Upends Finish-Line
Notizie e thread social correlati
Tour de France, 18a tappa: Carapaz trionfa a Orcieres-Merlette, nessun sussulto tra i bigDurante la 18a tappa del Tour de France, lunga 185,2 km da Voiron a Orcieres-Merlette, il vincitore è stato un ciclista che si è imposto in modo...
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette, rimandata a domani la lotta tra i bigIl corridore Ecuadoriano ha vinto la tappa di oggi in vetta a Orcières-Merlette, staccando gli avversari con una fuga decisa.
Temi più discussi: Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; Ordine d’arrivo Tour de France 2026, decima tappa: l’insaziabile Pogacar firma il tris a Le Lioran; RISULTATI e ORDINE DI ARRIVO decima tappa Tour de France 2026: le classifiche generali; Ordine d’arrivo Tour de France 2026, quindicesima tappa: Evenepoel trionfa a Plateau de Solaison.
Con l’arrivo sulle Alpi la situazione è migliorata ma quello in corso rimane il Tour de France più caldo di sempre. Una situazione estrema che sarà sempre più frequente in futuro e che ha portato Pogacar a chiedere lo spostamento della partenza. x.com
#Ciclismo, Il belga Jasper #Philipsen ha vinto la 17° tappa del Tour de France. ORDINE D'ARRIVO 1° Jasper Philipsen 2. Mauro Schmid 3° Olav Kooij 4° Lewis Askey 5° Rick Pluimers 6. Huub Artz 7° Clément Russo 8° Mads Pedersen facebook
Con il Tour de France alle porte, chi si ricorda della Regina delle Mamme del 2022? reddit
LIVE Tour de France, la 18ª tappa: a 33 km dall'arrivo, in sei in testa. Maglia gialla a 8'Lunga frazione di montagna (185,2 km) con arrivo in salita, preludio del doppio traguardo sull'Alpe d'Huez di domani e sabato ... gazzetta.it
Ordine d’arrivo Tour de France 2026, diciassettesima tappa: Philipsen sfata il tabù a VoironJasper Philipsen rompe finalmente il tabù e può festeggiare il primo successo in questa edizione della corsa francese. Il corridore della Alpecin-Premier ... oasport.it