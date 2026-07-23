Ordine d’arrivo Tour de France 2026 diciottesima tappa | Carapaz fa festa a Orcières-Merlette i big non si fanno male

Notizia in breve

La diciottesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz, che ha partecipato alla fuga di giornata e ha dominato l’arrivo in salita a Orcières-Merlette. L’ecuadoriano ha ottenuto il primo successo in questa edizione. I principali favoriti non sono stati coinvolti in incidenti o cadute durante la tappa. La corsa si è svolta senza altri episodi significativi.