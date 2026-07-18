Il ciclista sloveno ha vinto la tappa 14 del Tour de France 2026, accelerando sull’ultima salita e distanziando gli avversari in classifica generale. Pogacar ha definito la giornata indimenticabile, anche grazie al supporto del pubblico. La vittoria è arrivata con una superiorità evidente, con il resto dei concorrenti ormai lontano. La gara si è conclusa con il corridore che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

Le Markstein (Francia), 18 luglio 2026 - Vincere quasi per manifesta superiorità: la tappa 14 vede Tadej Pogacar calare il poker al Tour de France 2026, accelerando quel tanto che è bastato sull'ultima salita di giornata per sbarazzarsi del resto della concorrenza, ora sempre più attardata in classifica generale. Le dichiarazioni di Pogacar. Lo sloveno ha attaccato a 1,6 km dallo scollinamento del Col du Haag, quando al traguardo di Le Markstein mancano 7,5 km: da quel momento in poi è cominciata la solita passerella trionfale, la quarta in questa Grande Boucle, la 25esima totale nella competizione e la 17esima in stagione. "Devo ringraziare tutti i tifosi che sono venuti a bordo strada, qualcosa di indimenticabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Pogacar: "Giornata indimenticabile anche grazie al tifo"

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

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