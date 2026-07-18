Tour de France 2026 Pogacar | Giornata indimenticabile anche grazie al tifo

Da sport.quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ciclista sloveno ha vinto la tappa 14 del Tour de France 2026, accelerando sull’ultima salita e distanziando gli avversari in classifica generale. Pogacar ha definito la giornata indimenticabile, anche grazie al supporto del pubblico. La vittoria è arrivata con una superiorità evidente, con il resto dei concorrenti ormai lontano. La gara si è conclusa con il corridore che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le Markstein (Francia), 18 luglio 2026 - Vincere quasi per manifesta superiorità: la tappa 14 vede Tadej Pogacar calare il poker al Tour de France 2026, accelerando quel tanto che è bastato sull'ultima salita di giornata per sbarazzarsi del resto della concorrenza, ora sempre più attardata in classifica generale.   Le dichiarazioni di Pogacar.   Lo sloveno ha attaccato a 1,6 km dallo scollinamento del Col du Haag, quando al traguardo di Le Markstein mancano 7,5 km: da quel momento in poi è cominciata la solita passerella trionfale, la quarta in questa Grande Boucle, la 25esima totale nella competizione e la 17esima in stagione. "Devo ringraziare tutti i tifosi che sono venuti a bordo strada, qualcosa di indimenticabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tour de france 2026 pogacar giornata indimenticabile anche grazie al tifo
© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Pogacar: "Giornata indimenticabile anche grazie al tifo"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

Video TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

Notizie e thread social correlati

Tour de France, Pogacar: "Giornata perfetta, grazie alla gente in strada"Durante una tappa del Tour de France, un corridore ha dichiarato che la giornata è stata perfetta, sottolineando l'intensità della corsa tra i...

Classifica Tour de France 2026: Pogacar in maglia gialla grazie ai piazzamenti! Piganzoli miglior italianoAl termine della terza tappa del Tour de France 2026, una fuga ha permesso a un ciclista di indossare la maglia gialla.

Temi più discussi: Tour de France 2026 · Tappa 15: Percorso, orari, altimetria 19 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France 2026, Pogacar vince 14^ tappa e rafforza maglia gialla; Tour de France, 12ª tappa: caduta finale, vince Tim Merlier in volata, Pogacar sempre leader; Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026, Pogacar vince 14^ tappa ed è sempre in maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 14esima tappa, da Mulhouse a Le Markstein: si tratta di un tracciato appetibile per ... tg24.sky.it

tour de france tour de france 2026Diretta Tour de France 2026, classifica | Tadej Pogacar ha vinto la 14^ tappa, sempre più giallo! (18 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 18 luglio: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Mulhouse-Le Markstein Fellering. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web