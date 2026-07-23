Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2026, una tappa di 185,2 chilometri tra Voiron e Orcières-Merlette, caratterizzata da un dislivello totale di 3900 metri e cinque salite di categoria.

Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2026, la Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 chilometri con un dislivello di 3900 metri e cinque GPM. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tour de France™ (@letourdefrance) L’ecuadoriano del team EF Education-EasyPost si è imposto con una fuga a pochi chilometri dall’arrivo. Secondo posto per lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUl), terzo per lo statunitense Matteo Jorgenson (TVL). Quarto posto per Paret-Peintre, che si porta a -1 da Pogacar nella classifica scalatori. Il corridore della Grand Boucle ha conquistato una tappa e due secondi posti in questa Grand Boucle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Carapaz si aggiudica la 18esima tappa

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