Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il ciclista Carapaz sta attaccando e si sta avvicinando alla cima. Il suo vantaggio sul gruppo, attualmente, è di circa 25 secondi. La maglia gialla, intanto, mantiene un distacco di circa 30 secondi dal leader della fuga. La corsa prosegue con i corridori impegnati in questa fase di salita, mentre gli aggiornamenti sulla classifica vengono comunicati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.31 Carapaz sta per scollinare, il suo margine sul gruppo è di ’25”. Davanti ci sono gli uomini della Decathlon di Paul Seixas. 16.28 Si è praticamente dimezzato il numero di uomini nel gruppo maglia gialla: sono meno di venti, in difficoltà Lenny Martinez. 16.25 Il battistrada sta affrontando ora il tratto più duro di questa salita. Il numero di elementi all’interno del gruppo maglia gialla è sempre più basso. 16.22 L’ecuadoregno ha un vantaggio di ’30” sul plotone. 16.19 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) allunga sul gruppo maglia gialla. 16.16 Javier Romo è stato ripreso dal gruppo magia gialla; nel frattempo è iniziata l’ascesa verso il Puy Mary – Pas de Peyrol (7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz all’attacco, gruppo maglia gialla ’30”

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